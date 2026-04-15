E ora il Barcellona che scuse troverà per l’eliminazione Champions? La qualità dell’aria di Madrid?

Il Barcellona ha perso la possibilità di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta della Champions League dopo la sconfitta contro l’Atlético Madrid. Nonostante abbia tentato di rimontare il risultato, la squadra non è riuscita a superare l’avversario. La partita si è conclusa con un risultato che ha escluso i catalani dalla competizione europea. La sconfitta ha chiuso ogni speranza di proseguire nel torneo.

Il Barcellona è andato vicino a ribaltare il risultato contro l’Atlético, ma è fuori dalla Champions. Cholo si nasce, non si diventa. Diego Pablo Simeone ha mandato a casa il Barcellona di Flick la squadra che piace alla gente che piace. La squadra che fa pratica il calcio spettacolo, che considera la fase difensiva alla stregua di un reato. E infatti, dopo aver segnato due gol al Wanda Metropolitano e quindi pareggiato la sconfitta interna dell’andata, la squadra di Flick si è fatta prendere in infilata su un’azione teoricamente innocua. Ora “ devono trovare delle scuse”, scrive So Foot. La rivista francese allora gliene fornisce un po’, sfottendoli allegramente.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - E ora il Barcellona che scuse troverà per l’eliminazione Champions? La qualità dell’aria di Madrid? Barcelona Had 7 Academy Graduates In Latest Champions League Line-Up, FIVE More than Real Madrid.. Qualità dell’aria – VareseNews utilizza l’intelligenza artificiale per monitorare la qualità dell’arha lanciato un nuovo servizio di monitoraggio della qualità dell'aria potenziato dall'intelligenza artificiale, offrendo ai cittadini di Varese,... No, non è vero che la qualità dell’aria “è in peggioramento”All’inizio dello scorso dicembre il Corriere della Sera titolava: “Emergenza smog a Milano, sempre più giorni di aria tossica”. Argomenti più discussi: Barcellona, match point brutale: Norrie si scusa, ma Wawrinka è distrutto; Bastoni si nasconde: dalle scuse posticce al silenzio dopo Zenica, aspettando Barcellona. Champions League: la Uefa respinge il reclamo del BarcellonaA poche ore dalla partita di ritorno, la Uefa ha reso noto di aver respinto il ricorso del Barcellona per un episodio di fallo di mano avvenuto nell'andata dei quarti di Champions League, persa contro ... ansa.it Barcellona, Cubarsi si scusa: «Una singola azione può decidere la partita. Mi assumo la responsabilità». Il messaggio del difensoreBarcellona, Cubarsi si scusa: «Una singola azione può decidere la partita. Mi assumo la responsabilità». Il messaggio del difensore ... calcionews24.com Champions League, fuori Barcellona e Liverpool Il tabellone delle semifinali si apre ora a scenari inediti... - facebook.com facebook ATP Barcellona e Monaco, il programma di oggi: partite e orari #SkySport #SkyTennis x.com