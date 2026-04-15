E’ morto Enzino del Superdisco L’addio a Baroncelli dj e commerciante

A Montecatini Terme si è spento Enzo Baroncelli, conosciuto come Enzino del Superdisco. La sua attività commerciale era un punto di riferimento per molti appassionati di musica, grazie al negozio storico che gestiva e che ha accompagnato diverse generazioni. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i residenti e gli ex clienti, che ricordano con affetto il negozio e il ruolo che ha avuto nella vita culturale della città.

Montecatini Terme (Pistoia), 15 aprile 2026 – Montecatini dice addio a Enzo Baroncelli, per tutti Enzino del Superdisco, lo storico negozio dove generazioni di montecatinesi hanno acquistato dischi, musicassette e tanti altri prodotti legati alla musica. L'annuncio della sua morte sulla pagina Facebook a lui dedicata ha già ricevuto centinaia di commenti che ricordano aneddoti, serata e ricordi di vita con un personaggio apprezzato da tutti. Lo storico commerciante, per lungo tempo titolare anche di un punto vendita a Pistoia, è scomparso a 79 anni, dopo una lunga lotta contro un tumore. Allegro e solare, accoglieva sempre i suoi clienti con un gran sorriso e tanta cortesia, pronto a trovare la soluzione migliore per ogni gusto musicale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ morto “Enzino del Superdisco”. L’addio a Baroncelli, dj e commerciante Notizie correlate Archi piange Luciano Cama: addio al commerciante custode di storie e ricordi del quartiere.La notizia della scomparsa di Luciano Cama ha scosso profondamente Archi, un quartiere situato nella zona nord di Reggio Calabria. DJ, il napoletano Ricky Borselli vince il premio “Future Talent DJ of the Month” della Pete Tong DJ AcademyUn importante riconoscimento internazionale premia il talento emergente italiano: Ricky Borselli è stato selezionato come Future Talent DJ of the...