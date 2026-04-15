Dybala-Milan clamoroso sì | l’argentino scarica la Roma e si offre a sorpresa

Paulo Dybala ha deciso di lasciare la Roma e ha manifestato l’intenzione di trasferirsi al Milan. La trattativa tra l’attaccante e il club rossonero si sta intensificando, mentre la società giallorossa non ha ancora concluso il rinnovo del contratto. Dybala ha scelto di cambiare squadra e si sta muovendo in direzione di San Siro, lasciando aperta la possibilità di un accordo.

Paulo Dybala ha scelto il suo destino: vuole il Milan. Mentre i cancelli di Trigoria restano serrati su un rinnovo che non arriva, la Joya ha smesso di aspettare i segnali della Roma e ha puntato il mirino verso San Siro. Non è solo una suggestione di mercato, ma una mossa strategica dell’argentino per restare nel calcio che conta, preferendo la Madonnina alle sirene dorate di Argentina e Brasile. La tensione tra l’entourage del calciatore e i Friedkin è palpabile. Il contratto scade il 30 giugno 2026 e il silenzio della dirigenza giallorossa è diventato assordante. Dybala, pur di restare nella Capitale, avrebbe accettato un ingaggio decurtato, ma la mancanza di una proposta ufficiale ha cambiato le carte in tavola.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dybala-Milan, clamoroso sì: l’argentino scarica la Roma e si offre a sorpresa Dybala calcia il rigore e si infortuna nel finale di Milan-Roma Notizie correlate Infortunio Dybala, l’argentino si è operato al ginocchio: i tempi di recupero del giocatore della Roma. Quante partite salta l’argentinoOpenda Juve, l’attaccante bianconero continua a non convincere: il suo futuro sembra essere già scritto. Roma, ansia Dybala: l’argentino si ferma di nuovo, che tegolaNon arrivano buone notizie per la Roma con Paulo Dybala che si è fermato ancora una volta nell’allenamento mattutino. Una raccolta di contenuti Dybala al Milan: c’è il sì del giocatoreLa notizia è stata data dal Corriere della Sera, che scrive del desiderio del giocatore argentino, in scadenza di contratto con la Roma I giocatori che hanno contratti in scadenza il prossimo 30 giugn ... milanlive.it Addio Dybala, sì al Milan: accetta questo contratto, i dettagliAddio alla Roma, ma non alla Serie A. È questo il clamoroso scenario legato a Paulo Dybala che sta emergendo nelle ultime ore. Nonostante le offerte dall’Argentina, dal Brasile e dagli Stati Uniti, in ... asromalive.it