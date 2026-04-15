Droga dalla Spagna sui Tir | 13 arresti della multinazionale dello spaccio tra Monza e Milano – VIDEO

Nella zona tra Monza e Milano, i carabinieri hanno arrestato 13 persone coinvolte in un traffico di droga proveniente dalla Spagna. Le indagini hanno portato alla scoperta di quintali di sostanze stupefacenti trasportate con tir e di un sistema di riciclaggio che utilizzava centri commerciali della Brianza. Le forze dell’ordine hanno individuato basi logistiche in capannoni industriali e un’organizzazione ben strutturata dietro l’attività illecita.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Un uomo di 43 anni, residente a Bovisio Masciago, è stato arrestato nel pomeriggio di. Quintali di droga dalla Spagna sui Tir, 13 arresti dei carabinieri tra Monza e Milono.. Servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio il 14 aprile nell’area del Parco delle.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Quintali di droga nei tir in arrivo dalla Spagna, 13 arresti; Maxi traffico di droga dalla Spagna a bordo di tir, depositi in capannoni di Agrate; Tir di droga dalla Spagna, 13 arresti in Lombardia e Piemonte. Sequestrati 10 quintali di stupefacenti e 80.000 euro. Il denaro gestito illegalmente tramite un centro commerciale cinese; Quintali di hashish e marijuana dalla Spagna a Milano: il viaggio sui tir assieme alle armi e i pacchi nascosti nei capannoni, 13 arresti.

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Innsbruck, ancora un'overdose per una 14enne: si temono altre vittime minorenni. Sospetto sfruttamento sessuale per avere droga in cambio. - facebook.com facebook

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