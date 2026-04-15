Droga dalla Spagna sui Tir | 13 arresti della multinazionale dello spaccio tra Monza e Milano – VIDEO

Nella regione tra Monza e Milano, i carabinieri hanno arrestato 13 persone coinvolte in un traffico di droga proveniente dalla Spagna. Le indagini hanno scoperto che i trafficanti utilizzavano tir per trasportare grossi quantitativi di sostanze stupefacenti, con basi logistiche tra capannoni industriali e centri commerciali della zona. Le operazioni hanno portato al sequestro di ingenti quantità di droga e alla scoperta di un sistema di riciclaggio.

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