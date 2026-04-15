Domenica sera si gioca il ritorno dei quarti di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid. La partita si potrà seguire in diretta streaming, con opzioni gratuite e a pagamento disponibili online. Gli appassionati potranno scegliere tra diverse piattaforme per seguire l’evento, che rappresenta un momento importante nel torneo europeo. La sfida si svolge a Monaco di Baviera e si prevede grande interesse tra tifosi e spettatori di calcio.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Quella tra Bayern Monaco e Real Madrid - in programma stasera alle 21 - è una delle classiche più affascinanti del calcio europeo per storia e tradizione. Questa volta in palio c'è la semifinale di Champions League, e alla luce di quanto capitato nella sfida di andata sarà un mercoledì sera da passare rigorosamente in casa davanti alla tv. Al Bernabeu ha vinto il Bayern per 2-1, al termine di una sfida ricchissima di emozioni, con due squadre a trazione offensiva che hanno costruito azioni da gol in serie.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid (anche gratis) in streaming, il ritorno dei quarti di Champions League 2026

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