Una donna di 66 anni di origini romene è deceduta dopo essere caduta dal terzo piano di un edificio a Selargius, vicino a Cagliari. La vittima è precipitata da una terrazza e i soccorritori, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine, valutando anche la possibilità che si tratti di un omicidio.

Cagliari, 15 aprile 2026 – Un volo dal terzo piano che non le ha lasciato scampo. Una donna di 66 anni, di origini romene, è morta dopo essere precipitata da una terrazza a Selargius, Cagliari. Si è buttata? È stata spinta? I carabinieri non escludono nessuna ipotesi. La vittima era in casa con l’ 88enne proprietario dell’appartamento di via Logudoro con cui la vittima conviveva da tempo: è stato lui a dare l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno costatato il decesso, subito dopo i carabinieri con i colleghi del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Cagliari che hanno eseguito i rilievi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Donna precipita dal terrazzo e muore, giallo a Selargius (Cagliari). Non è escluso l’omicidio

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Una donna di 66 anni di origini rumene è stata trovata morta durante la notte in via Logudoro a Selargius, Cagliari. La donna sarebbe precipitata dalla terrazza di una abitazione, ma i carabinieri non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella dell'omicidio. - facebook.com facebook

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