Don Malavasi passa il testimone a Nepoti

Il parroco di Galliera, don Marco Malavasi, lascerà il suo incarico questa estate per essere trasferito in una nuova sede. La comunità locale si prepara a salutare la figura che ha servito il paese negli ultimi anni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il trasferimento avverrà nel prossimo periodo. Al suo posto, il nuovo parroco sarà nominato e prenderà servizio a breve.

Il territorio di Galliera si deve preparare a salutare l’amato parroco don Marco Malavasi che, in estate, verrà trasferito per un nuovo incarico. La notizia è emersa da una comunicazione dell’ arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi: "Carissimi, vi scrivo per comunicarvi che alla fine di giugno don Marco Malavasi conclude il suo servizio pastorale nella parrocchia collegiata di San Venanzio di Galliera e sarà destinato a svolgere il ministero in una nuova zona pastorale che verrà resa nota quanto prima. Lo ringrazio con grande affetto per il servizio che ha reso in questi anni nelle comunità del Comune di Galliera, ben consapevole delle novità pastorali e amministrative che ha dovuto affrontare con passione, e per l’impegno che continuerà per la Chiesa di Bologna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Don Malavasi passa il testimone a Nepoti Sanremo, Conti passa il testimone in diretta a De MartinoSANREMO – Il direttore artistico e conduttore del festival 2026 passerà in diretta il testimone al suo successore per il 2027. Antonelli passa il testimone a Sinner: "Spero vinca a Miami"Dopo il successo a Suzuka e il primo posto - da più giovane della storia - nella classifica del Mondiale, Kimi Antonelli manda un messaggio a Jannik...