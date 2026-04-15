Dominio Asu in Croazia | pioggia di medaglie e un segnale forte verso la Nazionale

L’ASU – Associazione Sportiva Udinese ha partecipato a un torneo a Varaždin, in Croazia, ottenendo numerose medaglie. La competizione ha rappresentato una sfida di livello internazionale per la squadra, che ha mostrato un buon livello di preparazione e impegno durante le gare. La presenza in questa manifestazione ha rafforzato la presenza dell’ASU nel panorama sportivo europeo, attirando l’attenzione su una squadra che si sta facendo notare nel settore.

È stata una prova di maturità internazionale quella dell’ASU – Associazione Sportiva Udinese al torneo di Varaždin, in Croazia. In pedana oltre 200 ginnaste provenienti da più di dieci Paesi, ma a lasciare il segno sono state proprio le atlete friulane, protagoniste di una prestazione corale che.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Pattinaggio. Campionato nazionale Uisp. Pioggia di medaglie per gli estensiNel weekend del 7 e 8 febbraio si è aperto ufficialmente il campionato nazionale Uisp, con la fase provinciale dedicata alle discipline della Solo... Turno notturno della polizia locale, Confesercenti: "Segnale forte di attenzione verso la sicurezza e le attività economiche"La presidente Francesca Chittolini: "E' un impegno concreto che può incidere positivamente sulla qualità della vita di imprese e cittadini"...