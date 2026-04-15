Cosa: Lo spettacolo teatrale Domani è sempre domenica di Gianni Clementi.. Dove e Quando: Teatro V. Colonna di Marino, domenica 19 aprile 2026 alle ore 18:00.. Perché: Una commedia grottesca e profonda che esplora l’umanità messa a nudo dai bombardamenti del 1943.. Il teatro torna a farsi specchio della storia e delle fragilità umane con un appuntamento di grande richiamo presso il Teatro V. Colonna di Marino. La scena si sposta indietro nel tempo, in una delle date più drammatiche per la memoria collettiva della Capitale: il 19 luglio 1943. Attraverso la penna sapiente di Gianni Clementi, la narrazione si allontana dalla cronaca bellica per addentrarsi nei meandri di una situazione paradossale, dove il tragico si fonde inestricabilmente con il comico.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Domani è sempre domenica: risate e macerie al Teatro Colonna

Notizie correlate

Risate e riflessioni al Teatro V. Colonna con “Donnacce”Cosa: La messa in scena della commedia contemporanea Donnacce di Gianni Clementi.

Leggi anche: Un San Valentino tra genio e risate al Teatro Vittoria Colonna di Marino

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Domani è sempre domenica.

'Domani è sempre domenica' al Teatro LumièreTeatro Lumiére (via di Ripoli 231 Firenze) propone questa settimana una produzione della Compagnia Teatrale La Bilancia, DOMANI E’ SEMPRE DOMENICA in scena sabato 11 aprile ore 20:45 e domenica 12 a ... nove.firenze.it

Domani è sempre domenica al LumiéreTeatro Lumiére è lieto di presentare un'interessante produzione della Compagnia Teatrale La Bilancia, DOMANI E’ SEMPRE DOMENICA, in scena sabato 11 aprile ore 20:45 e domenica 12 aprile ore 16:45. corrierenazionale.it