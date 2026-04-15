Dita mozzate e teste impalate il trailer di Evil Dead Burn terrorizza tutti alla CinemaCon

Durante la CinemaCon di Las Vegas è stato mostrato il trailer del nuovo capitolo della saga horror, intitolato Evil Dead Burn. Nel video si vedono immagini di dita mozzate e teste impalate, che hanno suscitato reazioni di shock tra il pubblico presente. La presentazione ha attirato l’attenzione degli esercenti, che attendono ora di conoscere la data di uscita nelle sale. Il film fa parte di una serie nota per le sue scene cruente e intense.

Il nuovo capitolo della saga horror è stato presentato in anteprima agli esercenti a Las Vegas e ha sconvolto praticamente tutti i presenti per la violenza estrema di alcune scene Il primo trailer di Evil Dead Burn è stato presentato ai partecipanti del CinemaCon di Las Vegas, offrendo un primo assaggio del prossimo capitolo della longeva saga horror. L'ultimo capitolo, che da noi è uscito col titolo La Casa - Il Risveglio del Male, è andato molto bene al box-office, tanto da convincere i produttori a proseguire con il franchise. Stavolta alla regia c'è Sébastien Vani?ek, che ha anche co-firmato la sceneggiatura. Evil Dead Burn, la descrizione del violento trailer Il filmato inizia in modo inquietante con una madre che sta svuotando una lavastoviglie palesemente piena di posate affilate, ma .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dita mozzate e teste impalate, il trailer di Evil Dead Burn terrorizza tutti alla CinemaCon Notizie correlate Leggi anche: Evil Dead Wrath: teaser trailer, riprese iniziate – il nuovo capitolo dopo Evil Dead Burn! Insidious: Out of the Further: Sony terrorizza il CinemaCon con il primo trailer del sesto capitoloIl franchise soprannaturale da oltre 740 milioni di dollari si prepara a varcare nuovamente la soglia dell’Altrove.