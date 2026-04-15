Disabili psichici invisibili senza un censimento l' emendamento di De Luca M5s all' Ars

Un emendamento presentato all'Ars riguarda i disabili psichici invisibili, che spesso non vengono censiti nei centri per l’impiego. La mancanza di elenchi ufficiali rende difficile individuare e supportare queste persone, che rappresentano una categoria quasi invisibile per molte istituzioni. La questione è stata sollevata da un rappresentante del Movimento 5 Stelle, evidenziando l’assenza di dati certi e di un censimento specifico.