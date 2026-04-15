Disabili psichici invisibili senza un censimento l' emendamento di De Luca M5s all' Ars
Un emendamento presentato all'Ars riguarda i disabili psichici invisibili, che spesso non vengono censiti nei centri per l’impiego. La mancanza di elenchi ufficiali rende difficile individuare e supportare queste persone, che rappresentano una categoria quasi invisibile per molte istituzioni. La questione è stata sollevata da un rappresentante del Movimento 5 Stelle, evidenziando l’assenza di dati certi e di un censimento specifico.
Tanti praticamente invisibili a causa dell’assenza, nella quasi totalità dei centri per l’impiego, di elenchi che li censiscano. Sono le persone con disabilità psichica, che oggi restano ai margini del mondo occupazionale per le carenze del sistema e per fattori culturali che diventano spesso.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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