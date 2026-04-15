Dimensionamento Uil Calabria | La scuola non può essere governata solo da criteri numerici

La Uil Scuola Calabria ha commentato l’avvio del confronto politico riguardante il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 20272028. La sigla sindacale ha espresso una posizione critica rispetto ai criteri utilizzati per la riorganizzazione delle scuole, sottolineando che la gestione del sistema scolastico non può essere basata esclusivamente su parametri numerici.

"La Uil Scuola Calabria sull'inizio del confronto politico sul Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 20272028, esprime una valutazione attenta e responsabile sui criteri indicati per la riorganizzazione del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate L'attacco di Pettinari su Pescara nord: "Abbandonata al degrado, la città non può più essere governata dall’indifferenza"«Pescara Nord abbandonata al degrado, la città non può più essere governata dall’indifferenza». Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dimensionamento, Uil Calabria: La scuola non può essere governata solo da criteri numerici; Giacomo Maccarone riconfermato alla guida della FenealUil Calabria. Dimensionamento scolastico in Calabria, Micheli: nessun accorpamentoL’assessore regionale all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli, dopo l’incontro dei giorni scorsi con la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Loredana Giannicola, e dei rapprese ... strettoweb.com Sanità e autonomia differenziata, il monito di UIL e UILFPL Calabria: «Si rischia il collasso»È quanto affermano Mariaelena Senese e Walter R.E. Bloise, segretari generali UIL e UILFPL Calabria, in una nota stampa ... corrieredellacalabria.it Autonomia differenziata, la Uil Pensionati Calabria esprime preoccupazione per gli effetti sul Mezzogiorno "L'autonomia differenziata accentuerà il divario tra Nord e Sud, svantaggerà il Mezzogiorno e le regioni più povere come la Calabria che con poco più di - facebook.com facebook