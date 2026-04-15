Diamante rivoluziona il traffico | il Comune prende il controllo totale

A partire dai prossimi mesi estivi, il Comune di Diamante assumerà il controllo diretto sulla gestione della viabilità, dei parcheggi a pagamento e delle zone a traffico limitato. Questa modifica interesserà anche l’intero sistema delle sanzioni, che sarà gestito dall’amministrazione locale. La riforma comporta un cambiamento sostanziale nelle modalità di regolamentazione del traffico e della sosta in città.

A partire dai prossimi mesi estivi, la gestione della viabilità e dei parcheggi a Diamante cambierà radicalmente volto con il passaggio dei servizi di sosta a pagamento, delle zone a traffico limitato e dell’intero sistema delle sanzioni direttamente sotto l’autorità del Comune. La decisione, formalizzata tramite la Delibera di Giunta numero 94 emessa lo scorso 9 aprile 2026, segna una svolta nel controllo urbano della località costiera. La nuova strategia amministrativa per il controllo del territorio. L’amministrazione locale ha delineato un piano che punta a centralizzare le funzioni pubbliche, permettendo all’Ente di avere una supervisione diretta su flussi finanziari e informativi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diamante rivoluziona il traffico: il Comune prende il controllo totale 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Milano rivoluziona il traffico: le bici prendono il comandoIl Comune di Milano sta delineando un piano per trasformare quattro importanti direttrici urbane in zone a priorità ciclistica, puntando su un... Snam: 129 milioni per il controllo totale del rigassificatoreIl 5 marzo 2026 segna una data di svolta per il porto di Livorno, dove Snam ha completato l'acquisizione totale del rigassificatore locale.