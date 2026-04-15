Deve dissociarsi dal centro sociale

Un nuovo fronte si apre nel dibattito pubblico dopo che un articolo ha rivelato come un centro sociale abbia invitato un noto fumettista a partecipare a un evento, ma successivamente abbia pubblicamente preso in giro l’artista sui propri canali privati. La notizia ha suscitato reazioni nella politica e tra i rappresentanti delle istituzioni, che si sono chiesti come comportarsi di fronte a queste dinamiche. La vicenda ha acceso un acceso confronto sulla coerenza tra le affermazioni pubbliche e i comportamenti privati.

Il caso sollevato ieri dal Giornale - quello su Askatasuna che invita Zerocalcare (foto) alle sue iniziative salvo sbeffeggiarlo in privato - scuote la politica. È Augusta Montaruli, deputata e vicecapogruppo alla Camera dei deputati di Fdi, a chiedere all'artista di non prendere più parte alle iniziative del network antagonista torinese. «A seguito delle intercettazioni apprese - afferma l'esponente di Fdi - come può un artista, al di là delle sue idee politiche, continuare a dar credito, e con la sua presenza, accettare di essere usato per celare le reali intenzioni aggressive e violente di un gruppo come Askatasuna?». Mattia Marzuoli, uno dei vertici di «Aska», nelle intercettazioni presenti nelle carte della Procura, contestava la scelta di portare Zerocalcare in Val di Susa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Deve dissociarsi dal centro sociale" Jerzy Popieuszko : le prêtre qui défia le régime communiste Notizie correlate Leggi anche: Grimaldi, "Sostenibilità deve partire dal sociale, in un anno sostenuti oltre 30 progetti" Leggi anche: Nuovo piano sosta e viabilità in centro storico: se ne parla in un incontro pubblico al centro sociale "Bosco Baronio"