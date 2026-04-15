Dembélé schietto durante l'intervista post Champions | Thierry aiutami Il mio inglese è pessimo

Durante un'intervista trasmessa da una televisione americana, l'attaccante ha scherzato sulla sua conoscenza dell'inglese, chiedendo aiuto a un ex calciatore francese presente in studio. Dembélé ha detto:

Ousmane Dembélé ha dato vita a un divertente siparietto nell'intervista concessa alla televisione americana, poi ha chiesto aiuto all'ex calciatore Thierry Henry.🔗 Leggi su Fanpage.it

Jannik Sinner scappa via durante l’intervista a Miami, c’è Italia-Irlanda del Nord: “Scusate”Dopo aver battuto Tiafoe a Miami, il tennista azzurro ha chiuso in fretta le interviste per un motivo speciale: correre davanti alla TV a tifare la...

Thierry Henry in TV: “Rimango educato perché siamo in diretta e voglio mantenere il mio lavoro”Thierry Henry si è espresso in maniera durissima in diretta TV sull'episodio della sospensione di Benfica-Real Madrid per l'attivazione del...