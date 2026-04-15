Delitto di Capodanno | 14 anni di carcere a Matias Pascual
Il Gip Cesare Bonamartini ha condannato a quattordici anni di carcere il 20enne accusato di aver ucciso un uomo nelle prime ore del primo gennaio 2025. L’episodio si è verificato a Bergamo, dove l’imputato si trova attualmente detenuto. La vicenda riguarda il delitto avvenuto durante la notte di Capodanno, con l’accusa rivolta a Pascual di aver causato la morte della vittima.
Quattordici anni di carcere. È questa la pena che il Gip Cesare Bonamartini ha stabilito per il 20enne Matias Pascual, che da uno si trova in carcere a Bergamo con l’accusa di avere ucciso, nelle prime ore del primo gennaio 2025, Roberto Comelli. La decisione, giunta alle 12.30 di questa mattina.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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