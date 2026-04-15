L’indagine sull’omicidio avvenuto a Pietracella, in cui si è utilizzata la ricina, ha portato all’individuazione di nuovi sospetti all’interno della famiglia. Le versioni fornite dai familiari sono risultate molto simili tra loro, alimentando i sospetti sulla possibile responsabilità di membri del nucleo familiare. La polizia continua le verifiche, concentrandosi sulle dichiarazioni e sui movimenti recenti delle persone coinvolte.

L’indagine sull’omicidio avvenuto a Pietracella, dove la ricina è stata utilizzata per sottrarre la vita a Sara e Antonella, ha preso una svolta decisiva con l’individuazione di nuovi possibili responsabili all’interno del nucleo familiare. Gli inquirenti, dopo aver accertato che Gianni Di Vita non è stato esposto al veleno, stanno ora concentrando le ricerche su di lui, sulla figlia Alice Di Vita e sulla cugina Laura, la quale sta attualmente fornendo ospitalità ai superstiti della famiglia. Le discrepanze nelle testimonianze e la pista del delitto familiare. Il lavoro investigativo condotto dalla squadra mobile sotto la direzione di Marco Graziano, insieme alla procuratrice di Larino Elvira Antonelli, si sta muovendo lungo binari che puntano verso una dinamica interna alla famiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitto della ricina: sospetti sulla famiglia, versioni troppo simili

I nuovi sospettati nell’omicidio con la ricina di Campobasso: «Le versioni sono troppo simili»Ci sono nuovi sospettati nell’omicidio con la ricina di Pietracatella in provincia di Campobasso.

Chi l’ha?: misteri e sospetti tra Colombia e l’ombra della ricinaFederica Sciarelli presenterà stasera, mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 21,20 su Rai 3, una puntata di Chi l’ha ? focalizzata su tre casi di cronaca...