De Laurentiis può evitare il processo per falso in bilancio del Napoli | il nodo della notifica

Il procedimento per falso in bilancio riguardante il Napoli può essere evitato dal presidente del club, che ha presentato un'istanza di nullità del decreto di rinvio a giudizio. Il pubblico ministero ha accolto la richiesta di sospendere il processo e la decisione sulla questione sarà presa entro il 20 maggio. L'avvocato difensore ha contestato la validità del decreto, sostenendo che ci siano irregolarità procedurali.

Il pm ha accolto la richiesta, si deciderà il 20 maggio. Per l'avvocato difensore del presidente del Napoli il decreto che ha disposto il rinvio a giudizio è nullo a causa di una irregolarità procedurale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Napoli, De Laurentiis e il processo per falso in bilancio: arriva la prima svoltaDe Laurentiis torna sotto processo per falso in bilancio: la prima udienza romana ha rivelato un vizio procedurale che potrebbe azzerare tutto. Napoli, falso in bilancio: processo a De Laurentiis rischia di tornare davanti al gupRischia di ripartire dall'udienza preliminare il procedimento che coinvolge il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a cui la Procura di Roma... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: De Laurentiis senza filtri al New York Times: Se Conte vuole andarsene può dirlo ora; Napoli, la convinzione di De Laurentiis sul futuro di Conte e sull'ipotesi Nazionale; Napoli, De Laurentiis e il futuro di Conte: Nazionale? Non può abbandonare una sua creatura; De Laurentiis sgambetta il Titano: Non può pesare come l’Italia. De Laurentiis può evitare il processo per falso in bilancio del Napoli: il nodo della notificaIl pm ha accolto la richiesta, si deciderà il 20 maggio. Per l'avvocato difensore del presidente del Napoli il decreto che ha disposto il rinvio a giudizio ... fanpage.it De Laurentiis dimentica il passato di Conte: Non mi abbandonerebbe mai all’ultimoIl patron del Napoli pungola il suo attuale allenatore, che di recente si è autocandidato per la panchina della Nazionale italiana: Ucciderebbe la sua creatura Siccome De Laurentiis è tutto tranne c ... calciomercato.it Se parte Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis vuole farsi trovare pronto: ci sono quattro nomi sul tavolo. A riportarlo è il Corriere della Sera "Aurelio ha la sua rosa di sostituti già sul tavolo. Lascia a lui (Conte n.d.r) il pallino («mi dica cosa vuole fare») ma Ga facebook Conte cambia tutti De Laurentiis: "Se vuole andar via lo dica subito" Cholo, festa con Lookman La prima pagina del Corriere dello Sport di mercoledì 15 aprile #CorrieredelloSport x.com