Un procedimento legale riguarda il proprietario di una società calcistica, legato a una questione relativa a un calciatore. La vicenda si sta riaprendo in tribunale, con un'udienza fissata per un nuovo confronto davanti al giudice. La decisione di procedere o meno con il processo dipende dall'esito dell'udienza successiva, che dovrebbe chiarire i punti ancora da definire nel caso.

La notizia la leggiamo su CalcioeFinanza. Aurelio De Laurentiis potrebbe dover ricomparire davanti al giudice dell’udienza preliminare in merito al procedimento portato avanti dalla Procura di Roma per cui gli si contesta il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Imputato è anche l’ad Andrea Chiavelli. De Laurentiis era stato rinviato a giudizio per falso in bilancio. Riporta il giornale on line che Nel corso della prima udienza svoltasi oggi davanti ai giudici della nona sezione collegiale del tribunale capitolino, il difensore del club azzurro, Lorenzo Contrada, ha eccepito una nullità assoluta del decreto che ha disposto il giudizio, il 20 novembre scorso, e tutti gli atti successivi per mancata notifica.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis forse non andrà a processo per Osimhen, si torna davanti al giudice

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