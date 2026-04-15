Davide Marini, nato nel 1988, è uno stand-up comedian, content creator e autore romano. Ha pubblicato il libro intitolato

DAVIDE MARINI – “DOPO QUELLO CHE ABBIAMO SPESO”Davide Marini, classe 1988, è uno stand up comedian, content creator e autore romano.Dopo essersi laureato e aver lavorato come architetto, nel 2015 decide di cambiare vita ed entrare nel mondo della stand up comedy.Frequenta l’Accademia del comico.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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