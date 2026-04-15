Dalla collaborazione con i nonni al digitale | Abbiamo creato spazi nuovi ora serviva animarli

Dalla collaborazione con i nonni ai laboratori di lettura, passando per il potenziamento delle attività digitali, le biblioteche scolastiche di Piacenza si preparano a coinvolgere studenti e famiglie attraverso 18 nuovi progetti. Questi interventi sono stati finanziati con 70mila euro provenienti dal bando “Anima la tua Biblòh”, promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. L’obiettivo è rendere più vivaci gli spazi dedicati alla lettura e all’apprendimento nelle scuole.

Dalla collaborazione con i nonni ai laboratori di lettura, ma anche il potenziamento del digitale. Sono 18 i progetti che animeranno le biblioteche delle scuole piacentine finanziati dai 70mila euro del bando “Anima la tua Biblòh”, messo a disposizione dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Nel.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Pagamenti, Dalla Sega (presidente Bancomat): "Avviare collaborazione attori sistema su tema digitale" Groenlandia, Trump: "Con Nato accordo a lungo termine, abbiamo ottenuto quello che ci serviva"Al termine della giornata al World Economic Forum, Trump ha dichiarato che il nuovo accordo quadro raggiunto con Rutte è “un ottimo affare per tutti”. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Innovazione: ENEA, nuove mascherine da scarti agroindustriali; Pfas nelle tute dei pompieri, l’impatto dell’inchiesta IrpiMedia accelera dopo anni di silenzio; Mo Salah è il mio giocatore preferito, essendo arabo, l'ho ammirato; Comunicazione Italiana. PARTINICO : RIUNIONE DELLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE MAURO LO BAIDO, ABBIAMO PARLATO DI PIANO TRIENNALE MA ANCHE DELLA PROPOSTA FATTA DA ALCUNI CONSIGLIERI COMUNALI SUI P facebook Trump ancora contro Meloni: “Non abbiamo più lo stesso rapporto” x.com