A partire dal 1° maggio 2026 sarà vietato l'uso di smalti e gel glitterati, in seguito all'applicazione di un regolamento dell'Unione Europea entrato in vigore all'inizio dell'anno. La normativa riguarda specificamente prodotti cosmetici contenenti particelle di glitter. Il divieto si applica a tutti i prodotti destinati alla cura e alla decorazione delle unghie, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale di queste sostanze.

L'obiettivo preciso è rafforzare la protezione del consumatore con un approccio precauzionale. I limiti d’uso concreti riguardano in particolare tre ingredienti presenti in molti prodotti di uso quotidiano. L'argento usato nel make-up addio L’argento cosmetico rappresenta il caso più rilevante. Identificato con il codice CI 77820, è da anni utilizzato per creare texture luminose, riflessi metallizzati e finish shimmer. Finora il dibattito si era concentrato soprattutto sulla sua forma nano, già vietata per i possibili effetti di penetrazione e accumulo nei tessuti. Oggi il divieto si amplia. Non potrà più essere utilizzato negli smalti e gel UVLED; prodotti per la ricostruzione unghie e semipermanenti; glitter per unghie e body painting; creme, lozioni e prodotti per il corpo, né negli spray e negli aerosol.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dal 1 maggio 2026 addio a smalti e gel glitterati

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Panoramica sull’argomento

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. @GPichetto (Ministro @MASE_IT): «Il Decreto Accise va avanti fino al 1° maggio, poi verranno fatte altre valutazioni a seconda delle condizioni che ci troveremo di fronte tra 15 giorni». Qui la diretta: shorturl.at/MnoUz #SustainableFutureEnergySummit #ener x.com