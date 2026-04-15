La regione toscana ha messo in atto un sistema di controllo che coinvolge sia i vivai di Pistoia sia i container del porto di Livorno, con l’obiettivo di tutelare la salute delle piante. Questa rete di controlli, spesso invisibile alle cronache, è fondamentale per garantire la qualità e la sicurezza delle produzioni agricole locali. La macchina organizzativa, composta da diverse strutture, lavora quotidianamente per prevenire la diffusione di patogeni e mantenere gli standard del settore.

Dalle frontiere marittime alle serre. Fino a cento carichi ispezionati al giorno per intercettare tempestivamente gli agenti patogeni provenienti dall'estero, tutelando sia l'ecosistema che i flussi di import-export C’è una complessa macchina organizzativa che opera lontano dai riflettori, ma la cui efficienza è vitale per la sopravvivenza e la competitività dell’intero comparto agricolo toscano. Si tratta del Servizio fitosanitario regionale, una rete strategica dislocata su sei sedi operative che ha il compito di proteggere le coltivazioni dalle minacce biologiche. Nei giorni scorsi, i vertici regionali hanno voluto toccare con mano questa realtà.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dai vivai di Pistoia ai container del porto di Livorno: come la Regione blinda la salute delle piante

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Salute delle piante e sostenibilità al centro del Phem ForumSi svolgerà il 28 e 29 gennaio presso l’Auditorium “Mazzocchi” dell’Università Cattolica di Piacenza l’evento promosso dal centro di ricerca Phem...

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Un ruolo in giunta per Stefania Nesi, in caso di vittoria alle elezioni amministrative di maggio a Pistoia. E’ la proposta avanzata da Giovanni Capecchi, vincitore delle primarie del centrosinistra e candidato sindaco della coalizione nella consultazione per il rinn - facebook.com facebook

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