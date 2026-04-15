Dai cadetti ai giovani Lo scenario Cavalieri

Un altro fine settimana di rugby si è concluso per i Cavalieri Union, che continuano a disputare le loro partite. La società può ora fare il punto sui risultati ottenuti, passando dai cadetti ai giovani, in un contesto di incontri e competizioni che coinvolgono diverse categorie. La stagione procede con il consueto ritmo, offrendo agli atleti occasioni di confronto e crescita.

Un altro weekend di rugby è andato in archivio, per i Cavalieri Union. E la società può quindi tirare le somme in termini di risultati. Giudizio senza dubbio positivo per la prima squadra del direttore tecnico Alberto Chiesa, che ha annichilito la Lazio con un netto 68-7 e rimane seconda ad un punto dal Civitavecchia. Secondo la novità regolamentare introdotta nei mesi scorsi secondo cui la "miglior prima" incontrerà ai playoff la "miglior seconda" dei tre gironi di A2, i bianconeri sono di fatto certi di sfidare nuovamente i rivali romani anche per quanto riguarda la semifinale degli spareggi-promozione. La differenza è che il primo posto...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dai cadetti ai giovani. Lo scenario Cavalieri Leggi anche: Cavalieri da applausi . Bene i Cadetti e U18 Leggi anche: Scherma, spada azzurra ancora senza medaglie ai Mondiali Giovani e Cadetti. Aina si ferma ai quarti