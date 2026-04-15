Domenica prossima alle 18, nella sala Margherita Hack di Castelbellino, si terrà un concerto di musica classica. L’evento si svolge in un luogo che si trova tra Vienna e Castelbellino, e rappresenta un appuntamento di musica dal vivo. La location si prepara ad accogliere un pubblico interessato alle opere classiche, offrendo un’occasione per ascoltare musica in un ambiente dedicato.

Castelbellino (Ancona), 15 aprile 2026 - Domenica prossima alle 18 la sala Margherita Hack di Castelbellino si trasformerà in una piccola succursale della capitale europea della musica. La città ospiterà infatti l’atteso concerto della Young Masters Ensemble di Vienna, una giovane e prestigiosa formazione musicale che porterà nel cuore della Vallesina la grandezza della tradizione classica austriaca. L’ensemble è composto dai talenti più brillanti dell’Università per la Musica e le Arti Interpretative di Vienna (mdw) e della Scuola J.S. Bach. Si tratta di musicisti che, nonostante la giovane età, sono già protagonisti di un percorso artistico d’eccellenza, dove il rigore accademico si fonde con una passione travolgente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Vienna a Castelbellino: le promesse della classica in concerto

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