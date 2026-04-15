Da oggi nuovo aumento delle sigarette

A partire da oggi, sono entrati in vigore nuovi aumenti dei prezzi delle sigarette, sigari e tabacco trinciato. Questi rincari sono stati stabiliti dal governo con la legge di Bilancio e si applicano a partire dal 15 aprile 2026. La misura interessa tutti i prodotti del settore e rappresenta l’ultimo di una serie di incrementi previsti negli ultimi anni.

Scattano dal 15 aprile 2026 ulteriori rincari dei prezzi per sigarette, sigari e tabacco trinciato, come effetto delle misure disposte dal governo attraverso la legge di Bilancio. Un aumento che per alcuni marchi raggiungerà i 30 centesimi a pacchetto e non si fermerà al 2026, in quanto gli aumenti delle accise sul tabacco saranno progressivi e proseguiranno fino al 2028, ricorda Assoutenti. Tra i marchi che aumenteranno da oggi le John Player Special, Gauloises e le West. La manovra - ricorda l’associazione - prevede un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato, e ridetermina i coefficienti per il calcolo dell’accisa sui prodotti a tabacco riscaldato.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Da oggi nuovo aumento delle sigarette L’aumento delle sigarette . Notizie correlate Leggi anche: Nuovo aumento delle sigarette dal 13 marzo: ecco la lista delle marche colpite Rincari sigarette: da domani nuovo aumento fino a +30 centesimiBrutte notizie per i fumatori:da domani, 15 aprile, si verificherannoulteriori rincari sui prezzi delle sigarette, compresi anche sigari e tabacco... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sigarette, scattano i nuovi aumenti: da 20 a 50 centesimi in più a pacchetto; Prezzi delle sigarette in aumento dal 15 aprile fino a 50 centesimi a pacchetto; Nuovi aumenti sigarette dal 15 aprile su alcuni pacchetti fino a 50 centesimi, la lista delle marche coinvolte; Sigarette, nuovi aumenti oggi sul mercato: si va tra i 20 e i 50 centesimi in più a pacchetto. Sigarette, da oggi nuovi aumenti: ecco le marche coinvolteScatta oggi, 15 aprile, il nuovo scalino nel percorso previsto dalla legge di Bilancio. Assoutenti: Usare introiti per prevenzione. Logista: dal fumo ... repubblica.it 15 aprile, scatta il nuovo aumento delle sigarette: ecco quali costeranno di più e quantofoto da Freepiksigarette e tabacchi Da domani, mercoledì 15 aprile, via ad una nuova ... msn.com PRIMAPAGINA MESSAGGERO — È ONLINE IL NUOVO EPISODIO! Lo Stretto di Hormuz è il nuovo scacchiere del mondo. E oggi la Cina ha mosso la sua prima pedina. Ne parliamo in apertura con l’analisi che non troverete altrove. Ma non è tutto. Ecco cosa - facebook.com facebook | BTS ARENA Itas Trentino maschile da oggi di nuovo al lavoro in vista del debutto nei Play Off 5° posto (domenica in casa contro Monza) # #trentinonelcuore x.com