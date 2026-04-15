Da Confagricoltura una donazione per la riqualificazione della Sala parto

Le associazioni Anpa e Anga di Confagricoltura Piacenza hanno effettuato una donazione per la riqualificazione della sala parto. Il contributo, proveniente da pensionati e giovani associati, mira a sostenere un intervento nel settore sanitario locale. La somma donata si aggiunge ad altre risorse destinate a migliorare gli spazi e le strutture dedicate alle future nascite. La decisione evidenzia l’impegno delle organizzazioni agricole sul territorio.

Un gesto che unisce generazioni diverse e si traduce in un contributo concreto per la comunità. Le associazioni Anpa (pensionati) e Anga (giovani) di Confagricoltura Piacenza hanno donato 1.100 euro a sostegno del progetto di riqualificazione della Sala parto dell’ospedale di Piacenza, promosso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Foggia e Molfetta unite per una sala parto nella baraccopoli del Kenya: il progetto 'Madre'Aps Puglia Senza Ostacoli e Centro missionario Frati Minori di Puglia e Molise uniti nel garantire un presidio stabile di dignità e sicurezza per... Ospedale aperto: 600 mamme visitano la sala partoSabato 14 marzo 2026, alle ore 9 del mattino, l’Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento apre le porte al pubblico per un nuovo...