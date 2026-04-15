Da Apartments Florence a Spacest | chi sono gli imprenditori toscani dietro i colossi degli affitti online

Due aziende toscane sono coinvolte nel settore degli affitti online di appartamenti. Una delle società si rivolge a chi viaggia e cerca soluzioni di alloggio a medio termine, con prezzi che possono raggiungere i 70mila euro. La seconda ha sede a Firenze e si occupa di servizi simili, operando in un mercato dove i costi di affitto sono elevati e spesso inaccessibili per molti italiani.

Da una parte è il mercato nel mercato, dedicato a quelle persone che viaggiano e affittano case a prezzi che un fiorentino, un toscano o un italiano, difficilmente si potrà permettere visto che parliamo di appartamenti che per una locazione a medio termine possono arrivare a costare anche 70mila.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Chi sono gli imprenditori napoletani dietro a Fantacalcio.it e quanto guadagnano Gli imprenditori delle Startup foggiane: chi c'è dietro e in cosa hanno investitoAbbiamo fatto un viaggio virtuale per provare a disegnare una mappa delle startup presenti in provincia di Foggia.