Domenica sera, durante la partita contro l’Inter, alcuni ispettori Uefa hanno visitato l’impianto sportivo per verificare se soddisfa i requisiti necessari per ospitare competizioni europee. La visita si è concentrata sulla curva, sui parcheggi e sul campo, elementi chiave per ottenere l’idoneità alle competizioni continentali. Questi controlli rappresentano un passo importante per il club nel tentativo di qualificarsi per le prossime sfide internazionali.

La storia non si trasloca. Non è una questione di chilometri — Udine o Reggio Emilia poco importa — perché i tifosi del Como, come hanno dimostrato con forza in queste ultime due stagioni dopo un ritorno in Serie A atteso ventun anni, non hanno problemi a macinare strada per seguire la squadra. È, semmai, una questione di orgoglio e di “status”: il Como 1907 e la città hanno deciso che l’Europa si giocherà con vista lago. Il Sinigaglia, lo stadio con lo scorcio più invidiato del mondo, si prepara a svestire i panni del vecchio impianto di provincia per indossare l’abito da sera richiesto dalla Uefa. Un indizio importante in questo senso è...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Curva, parcheggi, campo e... Como, tutti gli step per giocarsi l'Europa al Sinigaglia

Il Como di Fabregas vede l’Europa: tris al Lecce e dominio al SinigagliaNella serata di oggi, il Como ha riaffermato le proprie ambizioni continentali superando con un perentorio 3-1 il Lecce nell’anticipo della...

Como-Lecce, febbre d’Europa al Sinigaglia: Fabregas vede il bis dopo la JuveI lariani ospitano il peggior attacco della Serie A per consolidare il sesto posto.