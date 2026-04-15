In un contesto di tensioni tra Cuba e gli Stati Uniti, si assiste a un cambiamento nelle modalità di comunicazione tra le due nazioni. La famiglia Castro, al potere sull’isola, ha coinvolto un nuovo rappresentante, Alejandro, in un tentativo di dialogo con l’amministrazione Trump. Le iniziative si svolgono attraverso canali non ufficiali, con un approccio meno incentrato sugli aspetti ideologici rispetto al passato.

L’asse diplomatico tra l’Avana e Washington sta prendendo una forma inedita, guidata da una nuova generazione della famiglia Castro che cerca di gestire le pressioni dell’amministrazione Trump attraverso canali informali e profili meno ideologici. Mentre il patriarca Raul, novantatreenne pilastro della rivoluzione, osserva le scene insieme al nipote Raulito, i negoziati per il futuro dell’isola si stanno spostando su terreni dove il pragmatismo di Alejandro Castro Espin gioca un ruolo decisivo. Il ritorno del profilo pragmatico nelle trattative con Washington. Le dinamiche di potere a Cuba stanno subendo una trasformazione che coinvolge direttamente i discendenti della dinastia rivoluzionaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba, la nuova strategia dei Castro: il ritorno di Alejandro con Trump

TRUMP VUOLE CUBA, E GLI ALTRI POLITICI LO DISTRUGGONO!

Cuba, ‘El Cangrejo’ e ‘El Tuerto’: la nuova generazione Castro che negozia con Trump(Adnkronos) – "Il futuro dell'isola dipende da questa famiglia, è una monarchia".

Milan tra presente e futuro: la nuova strategia dell’U23. Occhi su Silva e Castro?Nella giornata di oggi, venerdì 27 marzo, molti quotidiani sportivi e non hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri.

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Presidente #Cuba @DiazCanelB: «Abbiamo una leadership collettiva caratterizzata da unità, coesione, unità ideologica e disciplina rivoluzionaria.» x.com

Quel 4 settembre 1997 Fabio di Celmo aveva da poco compiuto 32 anni. Era a La Habana, la capitale di Cuba. Aveva dato appuntamento a due amici nella hall dell’hotel Copacabana per decidere dove poter pranzare insieme. Quel pranzo non ci sarà mai. Il t - facebook.com facebook