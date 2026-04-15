La crisi dell'azienda di arredamento ha portato a un cambiamento nelle strategie di rilancio, che ora prevedono nuove azioni di protesta da parte dei lavoratori. Inizialmente si era parlato di un piano per spostare alcune produzioni dalla Romania all’Italia, ma gli sviluppi recenti mostrano un aumento delle tensioni sociali e delle manifestazioni sul territorio. La situazione si sta evolvendo in modo diverso rispetto alle prime previsioni di ripresa.

Doveva essere un piano di rilancio industriale, con il rientro in Italia di alcune produzioni delocalizzate in Romania. Il documento che martedì la Natuzzi ha presentato ai sindacati, invece, prevede l’esatto contrario: ulteriori attività da trasferire all’estero, maggiore utilizzo della cassa integrazione nelle fabbriche italiane, offerte da 50mila euro in cinque anni per chi dovrà lasciare l’azienda. Ecco perché i sindacati Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, insieme con le tre sigle del commercio, sono pronti a una nuova mobilitazione. La crisi del colosso dei divani si fa sempre più complicata, spinta anche dalle tensioni sul titolo a Wall Street e dalla situazione geopolitica internazionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crisi Natuzzi, il piano di rilancio è il contrario di quello annunciato: nuovi scioperi e manifestazioni

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