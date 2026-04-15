In meno di un mese, Crimson Desert ha venduto oltre 5 milioni di copie, rappresentando un risultato record per lo studio coreano che lo ha sviluppato. Il gioco ha attirato l’attenzione di molti appassionati, portando a un incremento significativo delle entrate per la compagnia. Questa performance ha consentito allo studio di recuperare investimenti significativi e di rafforzare la propria posizione nel mercato videoludico.

Il traguardo di 5 milioni di copie vendute raggiunto da Crimson Desert in meno di un mese segna una svolta decisiva per Pearl Abyss, lo studio coreano che ha saputo trasformare un rischio produttivo enorme in un successo commerciale senza precedenti. Il titolo, lanciato il 19 marzo scorso, ha registrato una progressione verticale delle vendite: partendo da 2 milioni di unità nel primo giorno, è salito a 3 milioni dopo cinque giorni e ha toccato i 4 milioni dopo appena una settimana dal debutto. L’evoluzione del giudizio critico e la gestione post-lancio. Nonostante l’impatto iniziale sulle piattaforme di distribuzione sia stato caratterizzato da valutazioni miste, l’esperienza di gioco su Steam è virata verso un profilo molto positivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crimson Desert: il colpo da 250 milioni che salva Pearl Abyss

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