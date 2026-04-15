Crespina - Giovanna D’Arco e il suo Michele Arcangelo – Mostra di Diego Piccaluga

A Crespina è in corso una mostra dedicata a Giovanna D’Arco e al suo Michele Arcangelo, composta da quaranta ritratti che raffigurano la santa e l’arcangelo. Le opere sono ispirate ai fotogrammi del film del 1928 diretto da Dreyer, e sono state elaborate dall’artista Diego Piccaluga. La mostra presenta una serie di immagini che uniscono l’immagine storica e quella artistica, creando un percorso visivo dedicato a questi personaggi.

Mostra di 40 ritratti di Giovanna D’Arco, fotogrammi dal film del 1928 di Dreyer elaborati da Diego Piccaluga.La mostra si svolge dal 16 al 30 maggio, due date significative. nella vicenda della “pulzella d’Orleans” (canonizzazione: 16 maggio, 1920 – martirio: 30 maggio 1431).“Giovanna D’Arco.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Parrocchia San Michele Arcangelo di Manfredonia: 24 ore per il SignoreParrocchia San Michele Arcangelo: 24 ore per il Signore Programma 13-14 marzo 2026 Venerdì 13 Marzo Ore 18. Panoramica sull’argomento Si parla di: Crespina - Giovanna D’Arco e il suo Michele Arcangelo – Mostra di Diego Piccaluga. La storia continua nella grotta consacrata da San Michele ArcangeloLui è il guerriero con la spada sguainata, lo strenuo difensore della fede cristiana, una figura di fondamentale importanza in Puglia È il guerriero con la spada sguainata, lo strenuo difensore della ... lagazzettadelmezzogiorno.it La chiesa di San Michele all’Arco, una biblioteca a due passi dal ParadisoÈ una domanda sicuramente difficile a cui rispondere, anche perché raramente un edificio può contenere migliaia di libri e documenti, tuttavia a Bergamo vi è l’opportunità di incontrare un esemplare ... bergamonews.it