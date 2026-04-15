Credito Biffi Dr Finanza Italia | Educazione finanziaria fondamentale per le famiglie

Durante una conferenza stampa dedicata al lancio in Italia di un nuovo servizio nel settore finanziario, il country manager Italia ha sottolineato che molte famiglie non considerano prioritario l’investimento in educazione finanziaria. Ha evidenziato come questa mancanza possa influire sulle decisioni economiche quotidiane e sulla gestione del risparmio. La discussione si è concentrata sull’importanza di promuovere una maggiore consapevolezza in ambito finanziario tra i cittadini.

(Adnkronos) – "Investire in educazione finanziaria spesso non è un tema all'ordine del giorno -commenta Antonio Biffi, country manager Italia, a margine della conferenza stampa per il lancio italiano di Dr. Finanza-. Per questo promuovere questo tipo di attività credo che possa fare una grande differenza e avere un impatto pratico per le famiglie. Questo è proprio il valore che vogliamo creare, investendo sul nostro cliente, dandogli gli strumenti per poter decidere. Gli forniamo consulenza gratuita per capire le sue scelte e orientarle. L'utile, per la nostra realtà, arriva infatti dalla mediazione creditizia presso le banche. Sono dunque convinto che la gestione finanziaria e l'educazione finanziaria in Italia possa trarre beneficio dall'ingresso di Dr.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Leal (Co-CEO Dr. Finanza): "In Italia per l'educazione finanziaria a partire dai mutui" Leggi anche: Credito, Dr. Finanza apre in Italia Altri aggiornamenti Si parla di: Credito, Dr. Finanza apre in Italia. Leal (Co-CEO Dr. Finanza): In Italia per l'educazione finanziaria a partire dai mutuiMilano, 15 apr. (Adnkronos) - Il Portogallo occupa la penultima posizione in Europa in termini di alfabetizzazione finanziaria: fin dall'inizio, quindi, abbiamo capito che era necessario darsi da far ... iltempo.it Italia porta l’erba nel tennis mondiale con un nuovo ATP 250, Milano favorita per ospitarloDr. Finanza debutta in Italia e punta a rivoluzionare il mercato dei mutui Chi: la fintech portoghese Dr. Finanza, con oltre dieci anni di esperienza ... assodigitale.it