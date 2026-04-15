Crea il tuo portafoto fatto a mano

Un workshop si svolgerà presso lo Studio d'Arte Manidifata, dedicato alla creazione di portafoto in macramé. Durante l'iniziativa, i partecipanti saranno guidati nella realizzazione di un oggetto fatto a mano, ideale come regalo. L'evento si rivolge a chi desidera dedicare un pomeriggio a un’attività creativa e rilassante, con l'obiettivo di imparare le tecniche di lavorazione del macramé e confezionare un portafoto personalizzato.

Vuoi stupire la mamma quest'anno con un regalo fatto con il cuore? Unisciti a noi per un pomeriggio creativo e rilassante presso lo Studio d'Arte Manidifata! Cosa farai: durante questo workshop, ti guideremo passo dopo passo nella creazione di uno splendido portafoto in macramé. Imparerai i nodi.🔗 Leggi su Veronasera.it Crea desde cero tú Juego de Joyería Crea il tuo portavaso in macramèDai forma con le tue mani a un elegante portavaso intrecciato, perfetto per decorare i tuoi spazi con stile naturale. Corso: crea il tuo porta telefonoTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Unisciti a...