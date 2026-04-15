Costruire la pace è possibile | la lezione di don Antonio Loffredo al ‘Carafa-Giustiniani’

Lo scorso 14 aprile si è tenuto un incontro presso l'Auditorium “G.” intitolato “Educare è liberare per costruire insieme la pace e difendere il futuro”. Durante l’evento, un sacerdote ha condiviso un messaggio sulla possibilità di costruire la pace attraverso l’educazione e il dialogo. La discussione ha coinvolto diverse persone, che hanno ascoltato con attenzione le parole di don Antonio Loffredo, invitando alla riflessione sui temi della convivenza e della cooperazione.

Tempo di lettura: 3 minuti “Educare è liberare per costruire insieme la pace e difendere il futuro” è il titolo dell’evento che si è svolto il 14 aprile scorso presso l’Auditorium “G. Verdi” dell’IIS “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita. La mattinata è stata caratterizzata da un incontro dall’alto valore formativo tra gli studenti e don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità di Napoli. Interessanti, inoltre, sono stati gli interventi dei ragazzi della Cooperativa sociale onlus La Paranza, costituita nel 2006 da alcuni giovani napoletani per creare lavoro attraverso la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e archeologico di Napoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Costruire la pace è possibile: la lezione di don Antonio Loffredo al ‘Carafa-Giustiniani’ Leggi anche: Giuseppe De Simone, da padre Antonio Loffredo al film La salita: “Recitare è sentirmi vivo” Petta: “Baronissi aderisce al Giro d’Italia per la Pace: una tappa per costruire futuro e fraternità”Tempo di lettura: 3 minutiBaronissi sceglie di essere protagonista di un grande messaggio nazionale di speranza e responsabilità.