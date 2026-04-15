Costi alle stelle e posti di lavoro a rischio | la guerra dei grossisti dell' Ortomercato

Martedì, presso una commissione congiunta a Palazzo Marino, si è discusso della situazione dei grossisti dell’ortomercato, con particolare attenzione ai costi crescenti e ai posti di lavoro a rischio. La discussione ha coinvolto rappresentanti di Sogemi e dei grossisti, con un focus sulle criticità del sistema di logistica e le tensioni tra le parti. La questione riguarda circa 150 lavoratori e le modalità di gestione dell’intero comparto.

Centocinquanta posti di lavoro a rischio e un sistema di logistica contestato. La tensione tra i grossisti dell’ortomercato e Sogemi è approdata martedì a Palazzo Marino, durante una commissione congiunta tra sviluppo economico e controllo enti partecipati. Al centro della disputa c’è la.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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