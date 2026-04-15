Corso Garibaldi | in vendita l' hamburgeria Louis

Nel centro di Pordenone, un locale è stato messo in vendita. Si tratta dell'hamburgeria situata in corso Garibaldi, conosciuta come Louis. L'annuncio di cessione è stato pubblicato sui siti di annunci immobiliari, descrivendo l’attività come rivolta a un pubblico giovane e caratterizzata da campagne di marketing innovative. Non sono stati forniti dettagli sul prezzo o sulle condizioni della vendita.

In vendita un altro locale nel centro di Pordenone. Sui siti di annunci immobiliari è apparso l'annuncio per la cessione di Louis, l'hamburgeria in corso Garibaldi, esercizio dedicato a un pubblico giovane e noto per le sue audaci campagne di marketing. Il prezzo per rilevare l'attività è di 150.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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