Il presidente del Napoli ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo al futuro dell'allenatore, affermando che se desidera andarsene, dovrebbe comunicarlo subito, altrimenti rischia di compromettere il lavoro svolto. Nel frattempo, si parla di un possibile ritorno di Allegri, in attesa di sviluppi con il Milan. Le trattative per il nuovo tecnico sono al centro di molte attenzioni, con tempi ancora da definire e alcuni nomi sulla lista.

Nel giorno in cui il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha chiesto ad Antonio Conte di prendere una decisione sul suo futuro in fretta, il Milan ha confermato che Massimiliano Allegri rimane centrale nel suo progetto. La corsa alla panchina azzurra sta diventando una telenovela: il Napoli e il Milan, in lotta per il secondo posto in campionato, dovranno attendere l’evoluzione della corsa alla poltrona di presidente federale. La tempistica dell’investitura però è incerta: se il 13 maggio ci sarà un solo candidato, i pezzi del puzzle andranno a posto più in fretta; altrimenti bisognerà aspettare il 22 giugno, il giorno delle elezioni in Figc.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Corsa al nuovo ct, le ultime e i tempi: Conte e la pressione di ADL, Allegri aspetta il Milan

Nazionale, c'è anche Max: Allegri Ct, quotazioni in salita. È corsa con Conte, ma il Milan...In questo finale di Serie A il testa a testa tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri non sarà solo per il secondo posto in classifica, ma anche.

Milan, Allegri aspetta un difensore: i nomi per le ultime oreMassimiliano Allegri aspetta un difensore centrale per la seconda parte di campionato.