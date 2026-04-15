Correggio e Parmigianino | la sfida che rese parma immortale

Correggio e Parmigianino sono due figure che hanno lasciato un segno indelebile nel patrimonio artistico di Parma. Le loro opere si trovano nei principali edifici religiosi e musei della città, attirando visitatori da tutto il mondo. La presenza di affreschi e dipinti di questi artisti ha contribuito a fare di Parma una meta di riferimento per gli amanti dell’arte rinascimentale. Camminando tra le vie della città, si possono ammirare i capolavori che testimoniano il loro talento.

Un percorso unico, da vivere con il naso all’insù, tra i capolavori che hanno reso Parma una delle capitali del Rinascimento italiano. Due geni, Correggio e Parmigianino, vissero e dipinsero qui all’inizio del Cinquecento, lasciando alla città un’eredità artistica senza eguali.A pochi passi l’una.🔗 Leggi su Parmatoday.it Pianta immortale, protegge la terra e sfida i secoliLe radici dell’ulivo affondano non solo nella terra, ma anche nel mito più affascinante dell’antica Grecia. Divisione Regionale 1. Novellara piega Reggiolo. Correggio suda, ma fa il blitz a ParmaLa Pallacanestro Novellara (42) rimane salda al secondo posto del campionato di Divisione Regionale 1, piegando 70-56 nel derby la Pallacanestro...