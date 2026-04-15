Corea del Nord il Paese celebra l' anniversario della nascita del leader fondatore Kim Il Sung

In Corea del Nord si svolge una giornata di festa per commemorare il compleanno del leader fondatore. La ricorrenza viene celebrata con cerimonie ufficiali e attività pubbliche in tutto il paese. La data rappresenta un momento importante nel calendario nazionale, con manifestazioni che coinvolgono cittadini e rappresentanti del governo. La celebrazione si svolge ogni anno nello stesso periodo, mantenendo viva la memoria del leader storico.

Giorno di festa in Corea del Nord, dove si celebra l’ anniversario della nascita del leader fondatore Kim Il Sung. La sua statua gigante e quella del figlio Kim Jong Il continuano a dominare il centro della capitale Pyongyang, con i cittadini che vi si recano per rendere omaggio, deponendo fiori ai loro piedi e inchinandosi. Tuttavia, alcune delle cerimonie che ruotano attorno al 15 aprile sono leggermente cambiate. L’anniversario era comunemente chiamato “Giorno del Sole”, ma questa espressione non viene quasi più utilizzata. Inoltre, un tempo si teneva una gigantesca mostra floreale con migliaia di fiori chiamati Kimilsungia e Kimjongilia, un’orchidea viola che prende il nome dal fondatore e una begonia rossa rinominata così in onore del secondo leader nordcoreano Kim Jong Il.🔗 Leggi su Lapresse.it

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