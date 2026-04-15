L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ha comunicato un aumento rapido nella produzione di testate nucleari da parte della Corea del Nord. Durante un vertice, i rappresentanti dell’organizzazione hanno evidenziato come la situazione sia diventata più preoccupante a causa dei segnali di un’accelerazione nelle attività del Paese. La questione riguarda in particolare la crescente quantità di materiali e componenti destinati alla realizzazione di armi nucleari.

Il vertice dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ha segnalato un’accelerazione preoccupante nella produzione di armamenti nucleari a Pyongyang. Durante una visita a Seoul questo mercoledì, il capo dell’organismo, Grossi, ha confermato che le attività presso il complesso di Yongbyon sono aumentate drasticamente, mettendo in luce la volontà del regime di potenziare il proprio arsenale per garantire la sopravvivenza del governo. L’escalation tecnologica nel complesso di Yongbyon. Le infrastrutture nucleari della Corea del Nord mostrano segni di un’intensificazione operativa senza precedenti. Secondo quanto rilevato da Grossi, il reattore da 5MW situato a Yongbyon, insieme all’unità di riprocessamento e al reattore ad acqua leggera, sta lavorando a ritmi serrati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corea del Nord: corsa frenetica alle testate, l’allarme dell’AIEA

Nord Corea, Kim svela il lanciarazzi con testate nucleari

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