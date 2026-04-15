Coppia ruba al supermercato lui prende a calci e pugni i poliziotti per fuggire

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Brescia ha arrestato un uomo di 29 anni, originario dell’Africa subsahariana, con precedenti e che godeva di uno status di protezione internazionale. L’arresto è avvenuto dopo che la coppia era stata sorpresa a rubare in un supermercato, e l’uomo ha reagito aggredendo i poliziotti con calci e pugni nel tentativo di fuggire. Le forze dell’ordine sono intervenute con le Volanti della Questura e del Commissariato Carmine.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Brescia, con le Volanti della Questura e del Commissariato Carmine, ha arrestato un 29enne nigeriano con precedenti e status di protezione internazionale, per l’accusa di furto aggravato in concorso, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’intervento.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Panico in piazza: prende a calci e pugni i taxi, poi morde i poliziottiAttimi di tensione in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena: un uomo ha prima iniziato a prendere a calci i taxi in sosta e successivamente ha... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Coppia ruba al supermercato, lui prende a calci e pugni i poliziotti per fuggire - BresciaToday; Preso dopo il furto al Conad, prende a calci e pugni gli agenti; Ruba al CONAD aggredisce gli Agenti a calci e pugni e tenta la fuga Polizia di Stato arresta pregiudicato straniero; Ruba al supermercato e minaccia con una siringa i vigilantes: arrestato. Ruba al supermercato e minaccia con una siringa i vigilantes: arrestatoLe immediate ricerche avviate dai militari consentivano di rintracciare il soggetto a bordo di un convoglio ferroviario in sosta presso la stazione di Preganziol. L’uomo veniva individuato all’interno ... nordest24.it Rubano al supermercato e nascondono la refurtiva, coppia in manetteArrestati un 41enne e una 24enne per il furto in un supermercato di San Martino Buon Albergo. Avevano nascosto la refurtiva. veronaoggi.it Coppia ruba al supermercato, lui prende a calci e pugni i poliziotti per fuggire x.com Tentano di rubare carburante dal camion, coppia finisce nei guai - facebook.com facebook