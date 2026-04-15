Cooperazione veneta a Bruxelles | 18 esperti al cuore dell’UE

Diciotto esperti del settore cooperativo della regione veneta sono a Bruxelles per una settimana di formazione e incontri presso il Parlamento europeo. L’obiettivo è approfondire aspetti istituzionali e condividere esperienze in ambito comunitario. La presenza di professionisti provenienti dal territorio sottolinea l’impegno locale nel dialogo con le istituzioni europee, con l’intento di rafforzare la collaborazione tra operatori e organi comunitari.

Diciotto professionisti del mondo cooperativo veneto si trovano attualmente a Bruxelles per partecipare a una settimana di formazione e confronto istituzionale presso il Parlamento europeo. L’iniziativa, che ha avuto inizio lunedì 13 aprile, rappresenta la terza tappa annuale del progetto Erasmus+ coordinato da Confcooperative Belluno e Treviso, con la partecipazione attiva di Confcooperative Rovigo e Confcooperative Verona e il supporto logistico della cooperativa C.S.A. Cooperativa Servizi Associati. Competenze tecniche e reti internazionali per le imprese del territorio. Il programma di mobilità, focalizzato sull’istruzione degli adulti, mira a fornire ai partecipanti strumenti pratici per navigare le complesse dinamiche delle istituzioni europee e delle reti di rappresentanza globale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cooperazione veneta a Bruxelles: 18 esperti al cuore dell’UE Cooperazione internazionale UE?Kirghizistan: la missione dell’europarlamentare Giusi PrinciL’europarlamentare Giusi Princi in missione istituzionale in Kirghizistan: “Giornate intense, ricche di incontri per rafforzare la cooperazione tra i... Maggior conoscenza dell’Ue. Chindamo tra gli espertiL’ingegnere Gloria Chindamo è stata selezionata dalla Commissione Europea tra gli esperti che contribuiranno alla valutazione e sviluppo delle...