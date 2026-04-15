Controlli antidroga nelle Groane | 123 persone identificate

Il 14 aprile è stato effettuato un servizio straordinario di prevenzione e controllo nel Parco delle Groane, durante il quale sono state identificate complessivamente 123 persone. L'operazione ha coinvolto le forze dell'ordine e ha riguardato diverse zone dell'area protetta, con l’obiettivo di verificare eventuali attività illegali e garantire la sicurezza pubblica. Nessun dettaglio sulla natura delle verifiche o sui risultati specifici è stato reso noto.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Quintali di droga dalla Spagna sui Tir, 13 arresti dei carabinieri tra Monza e Milono.. Servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio il 14 aprile nell’area del Parco delle. Dalla giornata di oggi scattano nuovi rincari per sigarette, sigari e tabacco trinciato, effetto diretto.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Controlli antidroga nelle Groane: 123 persone identificate Notizie correlate Leggi anche: Bassa, controlli straordinari della polizia di Stato: identificate 123 persone Maxi controlli nell'area delle Groane: identificate oltre 100 personeMaxi controlli nell’area delle Groane: 20 agenti impiegati (tra polizia di Stato e polizie locali di Barlassina, Seveso e Lentate sul Seveso); 109... Aggiornamenti e contenuti dedicati Controlli antidroga nelle Groane: 123 persone identificateServizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio il 14 aprile nell’area del Parco delle Groane. L’operazione, coordinata dalla Polizia di ... ilnotiziario.net Sorpreso nella ex Snia, non aveva rispettato il divieto di ritorno: denunciatoSorpreso nella ex Snia, non aveva rispettato il divieto di ritorno: denunciato. Ieri, martedì, controlli straordinari anti spaccio nel Parco delle Groane e pubblici esercizi con Polizia di Stato e Po ... primamonza.it