Controlli antidroga nelle Groane | 123 persone identificate

Il 14 aprile è stato svolto un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio nell’area del Parco delle Groane. Durante le operazioni, sono state identificate complessivamente 123 persone e sono stati effettuati controlli antidroga. L’intervento ha coinvolto forze dell’ordine impegnate a verificare la presenza di sostanze stupefacenti e a garantire la sicurezza nella zona.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Un uomo di 43 anni, residente a Bovisio Masciago, è stato arrestato nel pomeriggio di. Quintali di droga dalla Spagna sui Tir, 13 arresti dei carabinieri tra Monza e Milono.. Servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio il 14 aprile nell’area del Parco delle.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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Controlli antidroga a Lauria e Maratea (PZ): sequestrate dosi di marijuana e hashish, cinque assuntori segnalati alla Prefettura di Potenza. x.com