Controlli antidroga nelle Groane | 123 persone identificate

Il 14 aprile è stato svolto un servizio straordinario di prevenzione e controllo nel Parco delle Groane, durante il quale sono state identificate 123 persone. Le operazioni hanno coinvolto le forze dell’ordine in un’area frequentata da cittadini e visitatori, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e contrastare eventuali attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

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