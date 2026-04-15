Continuano le ricerche di Fabio Locatelli il ragazzo brianzolo scomparso | si cercano volontari

Le ricerche di Fabio Locatelli, un ragazzo di 27 anni di Mezzago, continuano senza sosta dopo la sua scomparsa avvenuta venerdì 10 aprile. La trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” ha dedicato un appello sui propri canali social e nel programma andato in onda ieri, 14 aprile. Sul territorio sono stati coinvolti volontari e forze dell’ordine nella ricerca del giovane.

Proseguono le ricerche di Fabio Locatelli, 27enne di Mezzago scomparso venerdì 10 aprile. Anche la popolare trasmissione “Chi l’ha visto?” ieri, 14 aprile, ha lanciato un appello sulle sue pagine e i social.Nel giorno della scomparsa il ragazzo è uscito dalla sua casa di via Alessandro Volta a.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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In Brianza si cerca Fabio Locatelli: è scomparso dopo essere uscito di casaÈ uscito di casa a piedi senza cellulare documenti e soldi, e potrebbe essere in difficoltà.