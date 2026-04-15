Contemporanea - l’arte di oggi al Gioia
Contemporanea, l’arte di oggi al Gioia, presenta Ruine, un progetto artistico realizzato dall’artista Monica Bolledi. Si tratta di una città metafisica ispirata a “Le città invisibili” di Italo Calvino, creata attraverso un complesso percorso di sperimentazione sia a livello concettuale che formale. La composizione si basa su elementi che richiamano l’immaginario calviniano, creando un’opera che invita a riflettere sulla rappresentazione urbana e sull’arte contemporanea.
Ruine è il progetto artistico di Monica Bolledi: una città metafisica ispirata a “Le città invisibili” di Italo Calvino, nata da un articolato percorso di ricerca concettuale e formale.Un’esperienza immersiva che vedrà protagonisti gli studenti del Liceo Gioia, chiamati ad entrare nella.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Perché l'Arte Contemporanea NON È ARTE | Con @albertomelari
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